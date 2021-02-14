ВОЗ проверяет Украину на наличие новых штаммов коронавируса

Новые штаммы коронавируса на территории Украины пока не выявлены, сообщил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в стране Ярно Хабихт.

Новые штаммы коронавируса на территории Украины пока не выявлены, сообщил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в стране Ярно Хабихт.

Он отметил, что на Украине нет возможности делать необходимые анализы, поэтому образцы приходится отправлять в центр секвенирования. Хабихт выразил надежду, что точная информация о мутациях вируса на Украине прояснится в ближайшее время, передает РИА Новости.

Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий отметил, что собственную лабораторию по выявлению новых штаммов коронавируса на Украине планируют создать в первой половине 2021 года.