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23:22   14 Февраля 2021
Общество

ВОЗ проверяет Украину на наличие новых штаммов коронавируса

ВОЗ проверяет Украину на наличие новых штаммов коронавируса

Новые штаммы коронавируса на территории Украины пока не выявлены, сообщил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в стране Ярно Хабихт.

Он отметил, что на Украине нет возможности делать необходимые анализы, поэтому образцы приходится отправлять в центр секвенирования. Хабихт выразил надежду, что точная информация о мутациях вируса на Украине прояснится в ближайшее время, передает РИА Новости.

Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий отметил, что собственную лабораторию по выявлению новых штаммов коронавируса на Украине планируют создать в первой половине 2021 года.

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#украина #воз #коронавирус

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