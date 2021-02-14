Инфекционист Тимаков: распространение "британского" штамма в РФ неизбежно

Мутация коронавируса, которая была выявлена в Великобритании, рано или поздно придет и в Россию, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радио "Вести ФМ".

Мутация коронавируса, которая была выявлена в Великобритании, рано или поздно придет и в Россию, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радио "Вести ФМ".

По мнению специалиста, вирусная пневмония кардинально изменилась с момента начала пандемии. Сейчас в мире циркулируют различные подвиды вируса, и "китайский" штамм уже невозможно встретить.

Тимаков рассказал, что от "британского" штамма россиянам вряд ли удастся спастись. Мутировавший вирус рано или поздно доберется и до территории РФ.

При этом для людей, которые еще не переболели COVID-19, нужна будет меньшая вирусная нагрузка, чтобы заразиться видоизмененным вирусом, объяснил врач. Как известно, "британский" штамм распространяется гораздо быстрее своих "предшественников".