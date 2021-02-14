Космонавт Кудь-Сверчков показал "сердца" с МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в социальных сетях "самые романтические места" Земли. Все объекты на них похожи на сердца.

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в социальных сетях "самые романтические места" Земли. Все объекты на них похожи на сердца.

Символично, что фотографии сделаны ко Дню всех влюбленных. Один из снимков показывает атолл Тупаи, который напоминает сердце. Это место находится в 19 километрах к северу от острова Бора-Бора. Снимки "романтичных мест" космонавт Кудь-Сверчков опубликовал в Instagram.

"Перед вами Тупаи — пожалуй, одно из самых романтичных мест мира! Это атолл с пляжами из белого песка, лагунами бирюзовой воды и кокосовыми пальмами в составе Подветренных островов", — подписал снимок космонавт.

Еще одно "романтическое место" — африканское озеро Чад, которое тоже имеет форму сердца. Этот снимок вызвал больше всего споров в социальных сетях. Кто-то вместо сердца увидел Купидона, а другие оказались не самыми романтичными натурами и увидели ботинок или животное.