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21:00   14 Февраля 2021
Происшествия

Машина с пассажирами ушла под лед на Байкале

Машина с пассажирами ушла под лед на Байкале

Один человек пострадал из-за того, что легковой автомобиль провалился под лед на Байкале. В момент происшествия в салоне находились шесть пассажиров.

Происшествие случилось в Иркутской области. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники спасательных служб и доставили людей на турбазу. По последним данным, в результате аварии пострадал один человек.

Местные жители оказались на льду, потому что решили сократить путь и поехали через Малое море. Спасатели также предупредили, что в регионе сейчас осложнена ледовая обстановка из-за землетрясений и температурных перепадов.

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#дтп #байкал #лед

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