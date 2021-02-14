Машина с пассажирами ушла под лед на Байкале

Один человек пострадал из-за того, что легковой автомобиль провалился под лед на Байкале. В момент происшествия в салоне находились шесть пассажиров.

Один человек пострадал из-за того, что легковой автомобиль провалился под лед на Байкале. В момент происшествия в салоне находились шесть пассажиров.

Происшествие случилось в Иркутской области. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники спасательных служб и доставили людей на турбазу. По последним данным, в результате аварии пострадал один человек.

Местные жители оказались на льду, потому что решили сократить путь и поехали через Малое море. Спасатели также предупредили, что в регионе сейчас осложнена ледовая обстановка из-за землетрясений и температурных перепадов.