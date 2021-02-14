В США собака получила пятимиллионное наследство после смерти хозяина

У ее хозяина не было жены и детей.

Американский бизнесмен Билл Доррис завещал своей собаке породы бордер-колли состояние в пять миллионов долларов. Об этом сообщает News channel 5.

Отмечается, что хозяин восьмилетнего питомца по кличке Лулу в качестве своей последней воли пожелал, чтобы его собака была очень богатой. 84-летний Доррис периодически бывал в разъездах и просил присмотреть за ней свою подругу, 88-летнюю Марту Бертон. В завещании он назначил ее опекуном питомца.

Все деньги переведут в трастовый фонд, и тратить их можно будет на удовлетворение всех потребностей Лулу. Бертон также получит компенсацию за уход за собакой. По ее словам, жены и детей у бизнесмена не было, но он очень любил своего питомца.

«Я знаю, что у меня не получится потратить все пять миллионов долларов на заботу о Лулу. Но хотелось бы попробовать», — отметила женщина.

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