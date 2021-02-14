Премьер Великобритании назвал американскую демократию сильной

Американская демократия остается сильной после переполоха, который произошел в стране, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Американская демократия остается сильной после переполоха, который произошел в стране, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Британского премьера попросили прокомментировать процедуру импичмента экс-президента США Дональда Трампа, по итогам которой он был оправдан. Джонсон отметил, что такое решение демонстрирует устойчивость демократии США.

"Американская демократия остается сильной. Американская конституция остается сильной и устойчивой", — сказал Борис Джонсон.

Сенат Конгресса США ранее оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента, инициированной демократами в Палате представителей.