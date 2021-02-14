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20:57   14 Февраля 2021
Политика

Премьер Великобритании назвал американскую демократию сильной

Премьер Великобритании назвал американскую демократию сильной

Американская демократия остается сильной после переполоха, который произошел в стране, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Британского премьера попросили прокомментировать процедуру импичмента экс-президента США Дональда Трампа, по итогам которой он был оправдан. Джонсон отметил, что такое решение демонстрирует устойчивость демократии США.

"Американская демократия остается сильной. Американская конституция остается сильной и устойчивой", — сказал Борис Джонсон.

Сенат Конгресса США ранее оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента, инициированной демократами в Палате представителей.

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#великобритания #сша #джонсон

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