Кедми рассказал о судьбе самолетов НАТО над Крымом

Украинский министр предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.

Антироссийским режимам в Грузии, Молдове и Украине не стоит рассчитывать, что США будут оказывать им прямую военную поддержку в противостоянии с Россией. Такое мнение высказал израильский военный эксперт, политолог Яков Кедми в эфире телеканала ITON-TV.

Ранее в СМИ появились сообщения о планах создания военно-политического блока Грузия-Молдавия-Украина под эгидой Соединенных Штатов. Эти страны не могут быть приняты ни в Европейский союз, ни в НАТО, но в таком блоке якобы могли бы сотрудничать с этими организациями.

Кедми считает, что ни каждое государство в отдельности, ни все вместе, не смогут ничего сделать против России.

«Допустим, что они создадут союз, получат на это бюджет и половину разворуют, а дальше то что: чем они могут помешать России?», — заметил Кедми.

Для того, чтобы поставить американскую ракетную базу в Грузии, не нужен союз с Молдовой. Вашингтон должен договориться с Тбилиси и принять во внимание, как будет реагировать на это Москва, считает эксперт. По словам Кедми, реакция России на подобные действия может быть неожиданной.

В частности, РФ может поставить ракетные базы на Кубе и в Венесуэле или же базу подлодок, или авиационную базу на Кубе, где будут стоять новые самолеты ТУ-22 или МиГ-31 с новыми ракетами. Причем это намного эффективнее, чем любое заявление, добавил эксперт.

На днях украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.

«Как сказал один недоумок на Украине: "Почему бы самолетам Америки не летать над Крымом и Симферополем. Это же украинская территория". В России сказали: "Пожалуйста. Первый самолет НАТО, который залетит в воздушное пространство Крыма, будет сбит"», – напомнил Кедми.

Ранее Россия отправила два стратегических бомбардировщика над нейтральными водами Черного моря в сопровождении истребителей объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Полеты совпали с выходом из акватории Черного моря эсминцев США «Дональд Кук» и «Портер», которые находились в регионе с конца января.