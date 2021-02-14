Представитель Народной милиции ЛНР назвал виновных в гибели бойцов ВСУ

Мины, на которых подорвались украинские силовики, ранее установили их же сослуживцы. Об этом рассказал представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Мины, на которых подорвались украинские силовики, ранее установили их же сослуживцы. Об этом рассказал представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Яков Осадчий заявил, что прибывшие военнослужащие вооруженных сил Украины не имели при себе уточненных карт минных полей.

"Во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады (ВС Украины. — Прим. ред.)", — рассказал представитель ведомства.

По информации милицейского, один украинец погиб сразу, двое скончались от ранений, не дождавшись оказания медицинской помощи.