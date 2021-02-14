Малькевич сообщил о блокировке Западом постов в поддержку ветерана Артеменко

Западные соцсети без причины блокируют публикации в поддержку ветерана Игната Артеменко, ранее оскорбленного блогером Алексеем Навальным.

Западные соцсети без причины блокируют публикации в поддержку ветерана Игната Артеменко, ранее оскорбленного блогером Алексеем Навальным.

Об этом заявил член Общественной палаты России Александр Малькевич. По его словам, накануне была запущена акция в социальных сетях в поддержку ветерана. Однако администрация медиа-платформ включила цензуру и начала блокировать публикации.

Малькевич подчеркнул, что подобные действия являются проявлением политики двойных стандартов. Соцсети не блокируют посты с призывом принять участие в незаконных акциях, которые организовывают сторонники "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан игоагентом в РФ), передает Федеральное агентство новостей.

"Чтобы удалить призывы к несанкционированным митингам, которые были направлены на несовершеннолетних, потребовалось провести "ожесточенный бой", соцсети не были готовы модерировать такого рода контент. Зато когда дело коснулось наших ветеранов, тут проблем с блокировкой не возникло", — сказал Малькевич.

Ранее стало известно, что Алексей Навальный проявил неуважение на заседании суда по делу о клевете в отношении Артеменко и судей. Блогеру сделали 15 замечаний.