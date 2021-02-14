Макрон заявил, что вакцины РФ и Китая должны использоваться в борьбе с COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется на интеграцию вакцин против коронавируса от российских и китайских специалистов в международные усилия по борьбе с пандемией.

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется на интеграцию вакцин против коронавируса от российских и китайских специалистов в международные усилия по борьбе с пандемией.

По его словам, препараты, разработанные в двух странах, следует начать использовать по всему миру, "как только они будут сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения".

"Сейчас мы ведем борьбу с вариантами [коронавируса], это настоящая гонка со временем. Без быстрых эффективных международных действий мы рискуем упустить [распространение] вируса", — заявил лидер республики по итогам совещания международного партнерства ACT-Accelerator, ставящего целью расширение доступа к средствам диагностики и лечения от COVID-19.

По данным газеты Le Journal du Dimanche, на следующей неделе Макрон проведет консультации по теме противостояния инфекции с представителями Африканского союза, а в пятницу, 19 февраля, представит их итоги на виртуальном саммите G7.