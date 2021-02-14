Доцент Смыслов заметил в поведении Навального "функцию психопата"

Психолог Дмитрий Смыслов рассказал о приграничном состоянии Алексея Навального после череды судебных заседаний.

Психолог Дмитрий Смыслов рассказал о приграничном состоянии Алексея Навального после череды судебных заседаний.

Блогер Алексей Навальный находится на грани срыва и в этом состоянии он не может себя контролировать. Так прокомментировал психолог Дмитрий Смыслов в эфире канала "Соловьев LIVE" поведение и мимику заключенного на последних заседаниях суда. Он отметил противоречивые тенденции, которые прослеживаются в поведении блогера. сообщает портал Nation News.

После возвращения Навального в Москву из Берлина состоялось три судебных заседания с его участием. По итогам первого ему изменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальное тюремное заключение. Потом прошли слушания по делу о клевете в адрес ветерана.

Психолог объяснил вызывающее поведение Навального на заседаниях, во время которых блогер вел себя некорректно и оскорблял людей. Смыслов отметил, что осужденный не может скрыть страх и волнение, которые испытывает в связи с происходящим. Кроме того, у него наблюдается истерическая составляющая. По мнению эксперта, в поведении Навального прослеживается тенденция к срыву, потому что его психика находится в шатком состоянии. Из-за этого, по мнению эксперта, появляются резкие перепады в поведении.

Смыслов отметил, что Навальный надеется на помощь со стороны, но настораживает определенная неадекватность в его поведении. Психолог считает, что у Навального есть склонность к девиантному поведению. Кроме того, по его словам, в поведении блогера наблюдается "функция психопата". Мимика Навального и резкие перепады настроения, отмечает эксперт, напоминают депрессивное расстройство.