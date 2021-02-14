Глава ДНР ответил на слова Путина о Донбассе

Руководитель Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ответил на слова президента России Владимира Путина о поддержке Донбасса.

Руководитель Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ответил на слова президента России Владимира Путина о поддержке Донбасса.

По словам Пушилина, ДНР постоянно ощущает поддержку Москвы. Речь идет о гуманитарной помощи, получении паспортов РФ жителями Донбасса, а также проведении вакцинации от коронавируса.

"В свою очередь, мы всегда будем стоять на защите Большой Родины, до последнего отстаивая наши общие ценности", – сказал глава ДНР.

Донбасс рассчитывает на усиление взаимодействия с соседним государством, добавил Пушилин.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ ранее заявил, что Москва не бросит Донбасс.