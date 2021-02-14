Иран успешно провел испытания управляемой ракеты

Вооруженные силы Ирана испытали новую управляемую ракету во время военных учений, заявил командующий сухопутными войсками армии республики генерал Киюмарс Хейдари.

Вооруженные силы Ирана испытали новую управляемую ракету во время военных учений, заявил командующий сухопутными войсками армии республики генерал Киюмарс Хейдари.

Ракета способна поражать цели, находящиеся на расстоянии 300 километров, передает агентство ISNA.

Хейдари рассказал, что ракета способна в автоматическом режиме определять местоположение противника и "готова защищать границы Ирана в различных погодных условиях".

Ранее военные иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) запустили баллистические ракеты, которые поразили цели на расстоянии 1,8 тысячи километров. В 160 километрах от взрыва находился авианосец Соединенных Штатов Америки. КСИР — элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году.