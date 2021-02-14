Вывод денежных средств с кошелька ФБК совпал с прибытием жены Навального в ФРГ

Почти 5,5 млн рублей было снято с кошелька "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) в день очередной несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального.

Почти 5,5 млн рублей было снято с кошелька "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) в день очередной несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального.

Руководитель сети штабов Навального и менеджер проектов ФБК Леонид Волков вывел с кошелька фонда 1,5 биткойна (свыше 5,469 тыс. рублей). Снятие денежных средств совпало с визитом супруги блогера Юлии в Германию, которая отправилась за границу 10 февраля. Целью поездки является "наведение порядка в финансовых делах", ведь жена Навального тоже владеет кодами расположенных за границей денежных ячеек, заявил ранее главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский.

Биткойн-кошелек ФБК пополнился на 6,5 млн рублей перед первой незаконной акцией в поддержку Навального, которая прошла 23 января. Во время несанкционированных митингов сторонники блогера смогли собрать еще около миллиона. После суда над Навальным на кошелек фонда перечислили порядка 1,6 млн руб., пишет Федеральное агентство новостей. Попытки ФБК дестабилизировать ситуацию в РФ всегда касались вопроса финансовой успешности, считает политолог Армен Гаспарян.