CNN рассказал о переживаниях Трампа перед исходом процесса по импичменту

Состояние экс-президента США Дональда Трампа перед слушаниями по делу об импичменте было волнительным. Об этом рассказал американский телеканал CNN.

Состояние экс-президента США Дональда Трампа перед слушаниями по делу об импичменте было волнительным. Об этом рассказал американский телеканал CNN.

Дональд Трамп выражал обеспокоенность из-за предстоящего процесса по импичменту и вариантов исхода дела. О состоянии 45-го президента США американскому телеканалу рассказал близкий помощник экс-главы государства. По его словам, политик вел себя крайне тихо после того, как покинул Белый дом.

"Он из-за этого переживает", — сообщил источник.

Сенат Конгресса США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента 13 февраля. Для вынесения обвинительного приговора за импичмент должны были проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Однако в поддержку импичмента бывшего руководителя Штатов высказались только 57 сенаторов, 43 были против.