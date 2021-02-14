Оправдание Трампа в деле об импичменте раскололо американские элиты

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на провал демократов в деле об импичменте экс-президента США Дональда Трампа. Об этом Пушков написал в Telegram-канале.

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на провал демократов в деле об импичменте экс-президента США Дональда Трампа. Об этом Пушков написал в Telegram-канале.

По его мнению, демократ Нэнси Пелоси, жаждущая рассмотрения дела об импичменте Дональда Трампа, "бесславно провалилась". Та же участь постигла и американского политика-республиканца Митча Макконнелла. Оправдание 45 президента Соединенных Штатов, считает российский политик, раскололо американские элиты. Сенатор уверен, что в скором времени американцы прекратят высказывать недовольства о Трампе и "перекинутся" на действующего президента США Джо Байдена.

"Раскол элит преодолеть не удалось — и не удастся. А скоро недовольство американцев перекинется с Трампа на Байдена. Медовый месяц демпартии отменяется."— заявил Пушков.

Экс-президент Америки Дональд Трамп был оправдан Сенатом США в субботу, 13 февраля. Его поддержали 57 сенаторов.