Михалков рассказал, как «страдают от режима» Бортич и Деревянко

Саша Бортич, которая заставляет молодых людей идти на баррикады, за один съемочный день зарабатывает 200 тысяч рублей, заявил режиссер.

Режиссер Никита Михалков раскритиковал актрису Александру Бортич и ее коллегу Павла Деревянко, которые поддержали незаконные акции в России. В авторской передаче «Бесогон» он заметил, что оба артиста неплохо зарабатывают. Михалков недоумевает, почему те выступили на стороне «оппозиции».

По словам режиссера, «роскошная, красивая, очаровательная» Бортич получает 200 тысяч рублей за одну рабочую смену. Он также напомнил что актриса — уроженка Белоруссии.

«Зачем ты, Саша, заставляешь этих молодых людей идти на баррикады, в том числе и детей? Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла и полюбила?» — обратился Михалков.

Также он осудил Деревянко, который поддержал несанкционированные митинги, заявив, что «утратил страх». Режиссер указал, что актер зарабатывает по 300 тысяч рублей за съемочный день. Очень странно, что он выступает не в поддержку властей, заметил Михалков.

Режиссер также добавил, что все артисты имеют статус ИП, чтобы «скостить налоги».Кроме того, Михалков процитировал слова Гоши Куценко, который признался, что ничего не понимает в политике, но считает блогера Алексея Навального «очень смелым человеком».

«Ну ты же взрослый парень. Ты что, не помнишь, что было в 2000-е годы? Безработные артисты. Закрытые театры. Ты что, не помнишь этого?», — задается вопросом автор «Бесогона»

Михалков раскрыл солидные гонорары и других молодых артистов. Так, смена Антона Лапенко оплачивается по ставке 200-250 тысяч рублей, а экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган получает 200 тысяч в день.