Жительница Новокузнецка утонула в собственной ванне

Проживавшая в своей квартире новокузнечанка захлебнулась водой, решив принять ванну.

Проживавшая в своей квартире новокузнечанка захлебнулась водой, решив принять ванну.

Очевидцы события рассказали о том, что услышали из жилья женщины крики о помощи и попытались зайти к ней домой, но дверь оказалась заперта. Тогда они обратились к спасателям, сообщив им о произошедшем. Те сломали замки и вошли в помещение, передают местные СМИ.

В ванной комнате они увидели женщину, помочь которой уже было нельзя. Позднее стало известно о том, что умершая проживала в квартире одна. Ее тело уже передали судмедэкспертам для установления точной причины смерти. На основе полученных данных правоохранители позднее примут процессуальное решение.