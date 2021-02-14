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19:21   14 Февраля 2021
Политика

Посольство США в Косово попросило "проявить любовь" на парламентских выборах

Посольство США в Косово попросило "проявить любовь" на парламентских выборах

Диппредставительство США в Косово обратилось к жителям в День влюбленных и попросило продемонстрировать чувства на выборах в парламент.

Стоит отметить, что 14 февраля в Косово проходят досрочные выборы. Отдать свой голос могут 1,8 млн человек. Для них открыли 2,3 тысячи участков.

Согласно сообщению ЦИК, голосование проходит без инцидентов и нарушений. Информацию подтвердили правоохранительные органы Косово. Волеизъявление граждан проходит мирно.

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#сша #выборы #косово

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