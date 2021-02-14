Британия хочет исключить инвестиции со стороны России и КНР в оборонную сферу

Великобритания хочет исключить Россию и Китай из любых поставок, связанных со сферой обороны своей страны.

Великобритания хочет исключить Россию и Китай из любых поставок, связанных со сферой обороны своей страны.

Такого мнения придерживается председатель комитета Палаты общин британского парламента по обороне Ричард Дракс. Ранее был составлен список стран, с которыми одобряется вести дела в оборонной сфере. Те государства, которые в нем отсутствуют, не должны быть причастны к военному финансированию. Дракс объяснил такую позицию вопросом суверенитета страны.

Однако опубликованный доклад комитета показывает, что Лондон активно пользуется иностранным инвестированием. Представители комитета уверены, что действия России против Британии якобы носят враждебный характер. В то же время в сторону Китая звучат обвинения в краже технологий, что также ставит ее в ранг недружественных Соединенному Королевству стран.