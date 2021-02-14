Марков объяснил, как принудить Украину исполнить Минские соглашения

Невыполнение Минских соглашений служит основанием для гибридной и санкционной войны против России, считает политолог.

Москва не задействовала все рычаги давления на Киев, чтобы принудить к выполнению Минских соглашений. Такое мнение высказал выразил политолог, член Общественной палаты РФ Сергей Марков. Эксперт считает, что России нужно создать несколько русскоязычных каналов по украинской тематике, которые бы транслировались на территорию Украины.

«Эти телеканалы должны отражать три идеологии: первый телеканал — православную, второй — социалистическую и третий — ориентированный на сторонников российской государственности», — сказал Марков в интервью «Украина.ру».

По мнению политолога, невыполнение Минских соглашений служит основанием для гибридной и санкционной войны против Росссии. Марков также назвал украинский режим «не просто марионеточным, а прямо противоречащим национальным интересам Украины, и ненавидимым абсолютным большинством граждан Украины». Именно поэтому он может сохраняться с помощью антидемократических методов, добавил Марков.

«В частности, это сфальсифицированные выборы. Фальсификация не в том, что [президент Украины Владимир] Зеленский получил дополнительные голоса, а в том, что реальные сторонники союза с Россией не были допущены к выборам. Существует система террора со стороны как госструктур, МВД, СБУ, так и не государственных, как нацистские банды, которые используются для этого террора», — добавил политолог.

Минские соглашения — документ по урегулированию ситуации на востоке Украины. Он предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу. Ключевыми элементами последней должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе ДНР и ЛНР.

Однако украинские политики затягивают выполнение плана. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал Минские соглашения «невыполнимыми». Сам же Зеленский пригрозил, что Киев выйдет из них в одностороннем порядке.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса идут с апреля 2014 года. Тогда украинские власти начали «антитеррористическую операцию» против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик, чтобы сохранить территориальную целостность Украины.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».

Ной.