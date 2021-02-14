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19:04   14 Февраля 2021
Политика

Байден хочет ужесточить правила ношения оружия в США

Байден хочет ужесточить правила ношения оружия в США

Президент США Джо Байден призвал Конгресс США ужесточить законы, регламентирующие правила ношения оружия.

В своем заявлении руководитель США попросил конгрессменов реализовать реформы в вопросах хранения, ношения и распространения оружия, которые, по его мнению, основываются на здравом смысле.

"Потребовать проверки прошлого покупателя при всех продажах оружия, запретить штурмовое оружие и магазины большой вместимости, а также убрать иммунитет для производителей, которые сознательно распространяют на наших улицах военное оружие", — передают слова Байдена СМИ.

Пока будущее такой инициативы остается туманным. При президенте Бараке Обаме представители демократов пытались ввести ограничения на ношение оружия, но конгресс не поддержал их предложение.

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#сша #байден #оружие #конгресс

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