Политолог назвал "игру" Навального в Бабушкинском суде жалкой

Блогер Алексей Навальный намерено изображал из себя жертву в Бабушкинском суде в угоду западным СМИ.

Блогер Алексей Навальный намерено изображал из себя жертву в Бабушкинском суде в угоду западным СМИ.

Об этом рассказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с журналистами. По мнению политолога, "истерия" Навального на суде по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко — игра на западные медиа и публику. Однако, считает профессор, блогер выглядел очень жалко.

"Навальный играет роль провокатора... Он пытается судебное заседание, которое известно, чем закончится... использовать для выжима еще каких-то дивидендов. Дать фактуру западным СМИ, чтобы они продолжали раскручивать волну, что Навальный не уголовник", — передает слова спикера "ПолитЭксперт".

Позиция политолога имеет под собой основание — в судебном процессе о клевете принимали участие журналисты зарубежных изданий из ряда стран. По мнению Манойло, присутствие иностранных СМИ на суде было необходимо Западу для формирования позиции по санкциям против РФ.