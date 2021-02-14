СК заинтересовался гибелью пенсионерки при пожаре под Тверью

Пожилая женщина заживо сгорела в своем доме в Тверской области. Следователи после инцидента инициировали проверку.

Пожилая женщина заживо сгорела в своем доме в Тверской области. Следователи после инцидента инициировали проверку.

Огонь охватил жилую постройку с печным отоплением в деревне Калинино Кимрского района. По данным СК, пожар уничтожил все конструкции. На пепелище спасатели МЧС обнаружили обгоревшее тело 86-летней пенсионерки.

Сотрудники следственных органов осмотрели место происшествия и назначили ряд необходимых экспертиз для установления всех деталей трагедии. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.