19:03 14 Февраля 2021Происшествия
СК заинтересовался гибелью пенсионерки при пожаре под Тверью
Пожилая женщина заживо сгорела в своем доме в Тверской области. Следователи после инцидента инициировали проверку.
Пожилая женщина заживо сгорела в своем доме в Тверской области. Следователи после инцидента инициировали проверку.
Огонь охватил жилую постройку с печным отоплением в деревне Калинино Кимрского района. По данным СК, пожар уничтожил все конструкции. На пепелище спасатели МЧС обнаружили обгоревшее тело 86-летней пенсионерки.
Сотрудники следственных органов осмотрели место происшествия и назначили ряд необходимых экспертиз для установления всех деталей трагедии. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.