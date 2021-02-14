Полиция Воронежа ищет водителя, насмерть сбившего пенсионера у обочины

Автомобилист наехал на пожилого мужчину и скрылся с места аварии. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Автомобилист наехал на пожилого мужчину и скрылся с места аварии. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов в Воронежской области занимаются поиском водителя, который сбил пенсионера и не посчитал нужным остановиться, чтобы оказать ему необходимую помощь. Полицейские по факту произошедшего организовали проверку.

ДТП произошло на автодороге Белгород — Павловск в Россошанском районе. Водитель задавил 67-летнего жителя Подгоренского района и тут же уехал. Пенсионер получил серьезные увечья, медики не смогли спасти его жизнь.