18:58 14 Февраля 2021Происшествия
Полиция Воронежа ищет водителя, насмерть сбившего пенсионера у обочины
Автомобилист наехал на пожилого мужчину и скрылся с места аварии. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.
Автомобилист наехал на пожилого мужчину и скрылся с места аварии. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.
Сотрудники правоохранительных органов в Воронежской области занимаются поиском водителя, который сбил пенсионера и не посчитал нужным остановиться, чтобы оказать ему необходимую помощь. Полицейские по факту произошедшего организовали проверку.
ДТП произошло на автодороге Белгород — Павловск в Россошанском районе. Водитель задавил 67-летнего жителя Подгоренского района и тут же уехал. Пенсионер получил серьезные увечья, медики не смогли спасти его жизнь.