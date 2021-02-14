Две школьницы с COVID-19 сбежали из больницы в Петербурге

Две несовершеннолетние жительницы Санкт-Петербурга самовольно покинули Детскую городскую больницу №5 , несмотря на диагностированную у них пневмонию коронавирусной инфекции.

Две несовершеннолетние жительницы Санкт-Петербурга самовольно покинули Детскую городскую больницу №5 , несмотря на диагностированную у них пневмонию коронавирусной инфекции.

По предварительным сведениям, в медицинское учреждение в январе 2021 года поступила 14-летняя девочка, у которой были первоначальные признаки отравления, однако обязательный тест на COVID-19 показал у нее наличие вируса в организме.

Девочка позвонила отцу и попросила забрать ее домой, так как она провела в стационаре уже две недели. Но мужчина сослался на врачей и отказал дочери.

Тогда она сбежала через окно на первом этаже здания. За ней последовала еще одна 15-летняя школьница. Со слов родственников девушек, одна из них уже находится дома, а вторая — у своих друзей.