Власти Чехии объявили о режиме ЧС в связи с COVID-19

Правительство Чехии объявило в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с обострением эпидемиологической ситуации.

Правительство Чехии объявило в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с обострением эпидемиологической ситуации.

Режим ЧС введен на 14 дней, с 14 по 28 февраля Такое решение принял кабинет министров Чехии по просьбе региональных руководителей из-за сложной ситуации по COVID-19. Об этом сообщило Чешское ТВ со ссылкой на источники в кабмине.

Ранее парламент страны отклонил просьбу кабмина о продлении режима чрезвычайной ситуации, который действовал в стране с 5 октября 2020 года. В воскресенье правительство страны вновь объявило о режиме ЧС, основываясь на обращении руководителей краев. Это решение вызвало недоумение у некоторых специалистов по конституционному праву и главы сената Милоша Выстрчила, они оспаривают правомерность принятого решения.