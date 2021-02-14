Депутат Морозов спрогнозировал продолжение политической карьеры Трампа

Экс-президента США Дональда Трампа после оправдания по делу об импичменте ждет большое политическое будущее.

Экс-президента США Дональда Трампа после оправдания по делу об импичменте ждет большое политическое будущее.

Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с РИА Новости. Депутат считает, что оправдание Трампа было ожидаемым, так как он пользуется большой поддержкой американцев.

"Я думаю, что это (оправдание) вполне ожидаемо, поскольку это все были инсинуации со стороны его политических оппонентов. При этом он пользуется довольно широкой поддержкой в США", — заявил Морозов.

Вместе с тем член Государственной думы уверен, что политическая карьера 45 президента Соединенных Штатов не закончена. Подходы Трампа, как во внутренней, так и во внешней политике, были востребованы среди граждан США, считает парламентарий.

"Его, я думаю, ждет большое политическое будущее. Не исключено, что на следующие выборы президента он снова будет выдвигаться", — убежден политик.

Дональд Трамп был оправдан Сенатом Конгресса США в субботу в рамках второй процедуры импичмента. Его поддержали 57 сенаторов, против высказались 43.