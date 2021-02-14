Эксперт ВОЗ назвал наиболее вероятную версию передачи коронавируса человеку

Коронавирус нового типа, скорее всего, был передан человеку от летучих мышей, заявил член международной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Дасзак.

Коронавирус нового типа, скорее всего, был передан человеку от летучих мышей, заявил член международной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Дасзак.

Специалист, вошедший в состав команды экспертов, отправившихся в Ухань для выяснения происхождения SARS-CoV-2, дал интервью газете The New York Times. В нем он озвучил наиболее вероятный способ попадания возбудителя к человеку, а также описал его механизм.

По словам Дасзака, источником распространения инфекции мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия. Больные летучие мыши, проживающие в этих регионах, могли заразить сотрудников одной из расположенных там ферм или ее обитателей, например, хорьков, барсуков или енотовидных собак.

Эксперт подчеркнул, что версия передачи коронавируса от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских исследователей и участников миссии ВОЗ во время совместного обсуждения, которое состоялось в последний день работы международной команды в Ухане.