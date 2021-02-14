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18:26   14 Февраля 2021
Общество

Покалывание в кистях может быть признаком инфаркта

Покалывание в кистях может быть признаком инфаркта

Инфаркт миокарда не может проходить бессимптомно, однако иногда заболевание сопровождается неочевидными признаками, рассказал хирург Владимир Хорошев.

Неприятные ощущения за грудиной или с левой стороны грудной клетки могут сигнализировать о "тихом инфаркте". Иногда боль при этом заболевании отдается в животе, поэтому пациенты ее игнорируют либо врачи неправильно диагностируют причину.

Покалывания в пальцах или других частях верхних конечностей также случаются при атипичном инфаркте. В редких случаях заболевание может сопровождаться ощущением ползания "мурашек" по спине, рассказал Хорошев в комментарии телеканалу "Звезда".

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#признаки #тихий инфаркт #атипичный инфаркт

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