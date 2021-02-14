Покалывание в кистях может быть признаком инфаркта

Инфаркт миокарда не может проходить бессимптомно, однако иногда заболевание сопровождается неочевидными признаками, рассказал хирург Владимир Хорошев.

Инфаркт миокарда не может проходить бессимптомно, однако иногда заболевание сопровождается неочевидными признаками, рассказал хирург Владимир Хорошев.

Неприятные ощущения за грудиной или с левой стороны грудной клетки могут сигнализировать о "тихом инфаркте". Иногда боль при этом заболевании отдается в животе, поэтому пациенты ее игнорируют либо врачи неправильно диагностируют причину.

Покалывания в пальцах или других частях верхних конечностей также случаются при атипичном инфаркте. В редких случаях заболевание может сопровождаться ощущением ползания "мурашек" по спине, рассказал Хорошев в комментарии телеканалу "Звезда".