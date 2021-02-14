Сборная России стала победителем Шведских хоккейных игр и Евротура

Хоккеисты сборной России обыграли Чехию в заключительном матче третьего этапа Евротура, обеспечив себе досрочную победу в турнире.

Хоккеисты сборной России обыграли Чехию в заключительном матче третьего этапа Евротура, обеспечив себе досрочную победу в турнире.

Сборная России по хоккею со счетом 7:4 победила Чехию в последнем для команды матче Шведских хоккейных игр. В составе победителей по два очка набрали Николай Коваленко, Владимир Бутузов, Никита Чибриков, Василий Подколзин, Захар Бардаков и Даниил Мисюль.

Российские игроки стали победителями Шведских хоккейных игр и досрочно выиграли Евротур. Главный тренер команды поблагодарил спортсменов за самоотдачу, мастерство и "неуступчивость" на льду.