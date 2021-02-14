Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:18   14 Февраля 2021
Спорт

Сборная России стала победителем Шведских хоккейных игр и Евротура

Сборная России стала победителем Шведских хоккейных игр и Евротура

Хоккеисты сборной России обыграли Чехию в заключительном матче третьего этапа Евротура, обеспечив себе досрочную победу в турнире.

Сборная России по хоккею со счетом 7:4 победила Чехию в последнем для команды матче Шведских хоккейных игр. В составе победителей по два очка набрали Николай Коваленко, Владимир Бутузов, Никита Чибриков, Василий Подколзин, Захар Бардаков и Даниил Мисюль.

Российские игроки стали победителями Шведских хоккейных игр и досрочно выиграли Евротур. Главный тренер команды поблагодарил спортсменов за самоотдачу, мастерство и "неуступчивость" на льду.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #спорт #чехия #хоккей #евротур

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров