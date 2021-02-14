Попойка с рецидивистом закончилась для оренбуржца ножевыми ранениями

Посиделки с алкоголем в компании имевшего несколько судимостей приятеля стали причиной поножовщины. Пострадавший получил несколько колото-резаных ран.

Посиделки с алкоголем в компании имевшего несколько судимостей приятеля стали причиной поножовщины. Пострадавший получил несколько колото-резаных ран.

По предварительным сведениям, во время совместного отдыха между мужчинами возник конфликт, во время которого 36-летний гость схватился за нож и ударил им своего оппонента в область груди и печени, передают СМИ.

Вскоре после происшествия полицейским удалось задержать предполагаемого преступника. Против его возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Теперь ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до десяти лет.