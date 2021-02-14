Владимир Зеленский приказал украинским генералам расследовать гибель солдат ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский приказал главе оборонного ведомства страны расследовать инцидент с гибелью трех военнослужащих ВСУ в Донбассе.

Украинский президент Владимир Зеленский приказал главе оборонного ведомства страны расследовать инцидент с гибелью трех военнослужащих ВСУ в Донбассе.

Как стало известно ранее, в результате детонации неизвестного взрывного устройства в Донбассе погибли три киевских силовика.

Представители Офиса президента Украины сообщили, что глава государства поручил начальнику оборонного ведомства Андрею Тарану и командующему ВСУ Руслану Хомчаку прибыть на восток страны для проведения расследования трагедии.