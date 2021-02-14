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18:06   14 Февраля 2021
Политика

Владимир Зеленский приказал украинским генералам расследовать гибель солдат ВСУ

Владимир Зеленский приказал украинским генералам расследовать гибель солдат ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский приказал главе оборонного ведомства страны расследовать инцидент с гибелью трех военнослужащих ВСУ в Донбассе.

Как стало известно ранее, в результате детонации неизвестного взрывного устройства в Донбассе погибли три киевских силовика.

Представители Офиса президента Украины сообщили, что глава государства поручил начальнику оборонного ведомства Андрею Тарану и командующему ВСУ Руслану Хомчаку прибыть на восток страны для проведения расследования трагедии.

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