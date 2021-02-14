18:06 14 Февраля 2021Политика
Владимир Зеленский приказал украинским генералам расследовать гибель солдат ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский приказал главе оборонного ведомства страны расследовать инцидент с гибелью трех военнослужащих ВСУ в Донбассе.
Украинский президент Владимир Зеленский приказал главе оборонного ведомства страны расследовать инцидент с гибелью трех военнослужащих ВСУ в Донбассе.
Как стало известно ранее, в результате детонации неизвестного взрывного устройства в Донбассе погибли три киевских силовика.
Представители Офиса президента Украины сообщили, что глава государства поручил начальнику оборонного ведомства Андрею Тарану и командующему ВСУ Руслану Хомчаку прибыть на восток страны для проведения расследования трагедии.