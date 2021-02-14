Мать убитой в Тверской области школьницы хотела выгородить своего сожителя

Жительница тверского города Нелидово, чью дочь убил ее новый возлюбленный, заявила о том, что девочка могла совершить попытку суицида.

Жительница тверского города Нелидово, чью дочь убил ее новый возлюбленный, заявила о том, что девочка могла совершить попытку суицида.

Женщина охарактеризовала своего сожителя с положительной стороны, назвав его "заботливым и добрым". Однако сам предполагаемый преступник списывает свои действия на употребление наркотиков, которые ввели его в агрессивное состояние, сообщают СМИ. Также стало известно, что после убийства 13-летней девочки злоумышленник украл из квартиры золотые украшения, банковскую карту и шубу.

Пара жила на пособие по инвалидности школьницы. Девочка имела проблемы со слухом и за несколько дней до своей гибели перенесла операцию. Ранее злоумышленник имел судимость за то, что он забил до смерти свою соседку на лестничной клетке дома, расположенного в Твери. Также он пытался сбросить дочь своей жертвы с шестого этажа.