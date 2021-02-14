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17:30   14 Февраля 2021
Происшествия

Ревнивая женщина вонзила нож в грудь возлюбленного под Воронежем

Ревнивая женщина вонзила нож в грудь возлюбленного под Воронежем

Женщина распивала в своей квартире спиртное со своим сожителем. После застолья между парой произошел конфликт на почве ревности. Хозяйка схватила нож и ударила возлюбленного.

Трагедия произошла накануне Дня святого Валентина в квартире многоэтажного дома на улице Курской в городе Семилуки. Женщина в состоянии алкогольного опьянения воткнула нож в грудь своего 36-летнего сожителя, который, по ее словам, постоянно вызывал у нее ревность.

Пострадавшему повезло, потому что в этот момент вернулась дочь 43-летней женщины и вызвала скорую.

Мужчина был госпитализирован, а злоумышленницу задержали. В квартире было найдено орудие преступления. Сама хозяйка жилья не стала скрывать от сотрудников полиции правду и во всем призналась. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

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#преступление #нож #больница

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