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17:24   14 Февраля 2021
Происшествия

Водитель простым маневром спас ребенка от стаи собак в Иркутской области

Водитель простым маневром спас ребенка от стаи собак в Иркутской области

Автомобилист пришел на помощь маленькой жительнице Иркутской области. Видео со спасением от агрессивных псов сейчас обсуждают пользователи соцсетей.

Несколько собак напали на школьницу и практически стащили ее с тротуара на дорогу. Один из водителей направил машину в сторону животных. Шофер нажал на газ, а затем резко затормозил.

По предварительным данным, мужчина зацепил бампером пару разъяренных собак, после чего они разбежались. Автомобилист и его пассажирка успокоили испуганную девочку и отвезли ее до дома. Ребенок в слезах признался, что очень боится уличных псов.

Видео вызвало интерес у сотрудников регионального управления СК. Правоохранители проводят проверку на выявление фактов преступления, предусмотренного статьей о халатности.

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#ребенок #водитель #собака

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