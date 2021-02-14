Водитель простым маневром спас ребенка от стаи собак в Иркутской области

Автомобилист пришел на помощь маленькой жительнице Иркутской области. Видео со спасением от агрессивных псов сейчас обсуждают пользователи соцсетей.

Автомобилист пришел на помощь маленькой жительнице Иркутской области. Видео со спасением от агрессивных псов сейчас обсуждают пользователи соцсетей.

Несколько собак напали на школьницу и практически стащили ее с тротуара на дорогу. Один из водителей направил машину в сторону животных. Шофер нажал на газ, а затем резко затормозил.

По предварительным данным, мужчина зацепил бампером пару разъяренных собак, после чего они разбежались. Автомобилист и его пассажирка успокоили испуганную девочку и отвезли ее до дома. Ребенок в слезах признался, что очень боится уличных псов.

Видео вызвало интерес у сотрудников регионального управления СК. Правоохранители проводят проверку на выявление фактов преступления, предусмотренного статьей о халатности.