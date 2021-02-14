«Подкаблучник» Валуев и снежная Поклонская. Как политики признаются в любви

Букеты роз, стихи и житейские советы от слуг народа — в подборке «Политики Сегодня».

В День всех влюбленных российские политики делятся в соцсетях трогательными кадрами половинок и поздравляют с праздником подписчиков. «Политика Сегодня» выбрала самые интересные публикации, посвященные 14 февраля.

Главы республики Саха (Якутия) Айсен Николаев опубликовал в Instagram фотографию с женой Людмилой Николаевой. На снимке супруги смотрят друг на друга с улыбкой.

«Влюбленный блеск в глазах и искренняя улыбка счастья на губах. Что может быть прекрасней на этом белом свете? Любите и будьте любимы!», — написал Николаев.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жену Ирину Текслер строчками из песни барда Олега Митяева. Поздравление он также опубликовал на странице в Instagram.

«С добрым утром, любимая! Милая ты моя!», — написал глава региона.

Текслер опубликовал фотографию с женой, на которой она держит букет алых роз.

Оригинальнее всех решил поздравить с праздником депутат Госдумы Николай Валуев. 14 февраля экс-спортсмен решил превратиться в «подкаблучника». Фото в футболке с такой надписью он выложил на странице во «Вконтакте».

Возможно, таким образом депутат хотел продемонстрировать превосходство прекрасной половины человечества. Снимок вызвал бурные обсуждения в сети.

«Только истинно любящий муж может назвать себя подкаблучником», — написала одна из подписчиц Валуева.

Его коллега Наталья Поклонская, напротив, поздравила подписчиков с Днем всех Влюбленных очень трогательно. Публикацию депутат сопроводила фотографиями в домашней обстановке из заснеженного Севастополя.

В прошлом году известная своей православной верой депутат неожиданно для многих высказалась в поддержку 14 февраля. Она раскритиковала призывы коллеги Виталия Милонова запретить празднование Дня святого Валентина в российских школах. Поклонская напомнила, что для школьников 14 февраля — событие, когда они могут набраться смелости и выразить симпатии.

«Засидевшиеся в своих нафталиновых кабинетах запретители забыли, как это волнительно — первая любовь. <...> Не нужно искать чертиков в каждой табакерке», — писала она.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в День влюбленных посоветовал молодым людям не стесняться своих чувств. Депутат Госдумы также призвал молодых быть смелее, подходить и знакомиться.