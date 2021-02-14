«Подкаблучник» Валуев и снежная Поклонская. Как политики признаются в любви
В День всех влюбленных российские политики делятся в соцсетях трогательными кадрами половинок и поздравляют с праздником подписчиков. «Политика Сегодня» выбрала самые интересные публикации, посвященные 14 февраля.
Главы республики Саха (Якутия) Айсен Николаев опубликовал в Instagram фотографию с женой Людмилой Николаевой. На снимке супруги смотрят друг на друга с улыбкой.
«Влюбленный блеск в глазах и искренняя улыбка счастья на губах. Что может быть прекрасней на этом белом свете? Любите и будьте любимы!», — написал Николаев.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жену Ирину Текслер строчками из песни барда Олега Митяева. Поздравление он также опубликовал на странице в Instagram.
«С добрым утром, любимая! Милая ты моя!», — написал глава региона.
Текслер опубликовал фотографию с женой, на которой она держит букет алых роз.
Оригинальнее всех решил поздравить с праздником депутат Госдумы Николай Валуев. 14 февраля экс-спортсмен решил превратиться в «подкаблучника». Фото в футболке с такой надписью он выложил на странице во «Вконтакте».
Возможно, таким образом депутат хотел продемонстрировать превосходство прекрасной половины человечества. Снимок вызвал бурные обсуждения в сети.
«Только истинно любящий муж может назвать себя подкаблучником», — написала одна из подписчиц Валуева.
Его коллега Наталья Поклонская, напротив, поздравила подписчиков с Днем всех Влюбленных очень трогательно. Публикацию депутат сопроводила фотографиями в домашней обстановке из заснеженного Севастополя.
В прошлом году известная своей православной верой депутат неожиданно для многих высказалась в поддержку 14 февраля. Она раскритиковала призывы коллеги Виталия Милонова запретить празднование Дня святого Валентина в российских школах. Поклонская напомнила, что для школьников 14 февраля — событие, когда они могут набраться смелости и выразить симпатии.
«Засидевшиеся в своих нафталиновых кабинетах запретители забыли, как это волнительно — первая любовь. <...> Не нужно искать чертиков в каждой табакерке», — писала она.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в День влюбленных посоветовал молодым людям не стесняться своих чувств. Депутат Госдумы также призвал молодых быть смелее, подходить и знакомиться.
Сегодня, в День святого Валентина, желаю всем влюбляться, встречаться, общаться и прожить счастливую жизнь. Не стесняйтесь показывать чувства и берегите любовь, это самое важное чувство в нашей жизни, которое может не повториться.— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) February 14, 2021