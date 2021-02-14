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17:13   14 Февраля 2021
Общество

Инфекционист предупредил о риске нового штамма коронавируса для некоторых россиян

Инфекционист предупредил о риске нового штамма коронавируса для некоторых россиян

Перенесшие COVID-19 в легкой форме имеют больше шансов подхватить "британский" штамм коронавируса, предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Новый штамм коронавируса из Великобритании и другие мутации заболевания рано или поздно придут на территорию России. Пациенты, которые уже перенесли COVID-19, находятся в зоне риска повторного заражения, но уже новыми мутациями SARS-CoV-2, заявил Тимаков в комментарии РИА Новости.

Положительный результат теста на коронавирус получили порядка четырех миллионов россиян с начала 2020 года. Отечественные врачи уже вылечили от заболевания почти 3,6 млн человек. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в РФ в конце прошлого года.

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#россия #коронавирус #британский штамм

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