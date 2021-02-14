Недовольный зарплатой солдат ВСУ подорвал командира гранатой

Командование ВСУ встревожено неуправляемостью своих военнослужащих, которые устраивают ожесточенные разборки с применением штатного вооружения.

Командование ВСУ встревожено неуправляемостью своих военнослужащих, которые устраивают ожесточенные разборки с применением штатного вооружения.

Так, в Донбассе недовольный зарплатой военнослужащий бросил гранату в своего командира. Инцидент произошел на позициях 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Павлополь, сообщает официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

"Следователям удалось установить личность злоумышленника, им оказался солдат Балога, которого накануне лейтенант Зубренко лишил денежной премии. В настоящее время Балога задержан, сотрудниками военной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины "Покушение на убийство", — рассказал Никитин.

Он также не исключил, что командование ВСУ попытается скрыть реальные причины произошедшего и захочет приписать нападение солдатам ДНР. Однако позиции Народной милиции находятся на расстоянии четырех километров от траншей ВСУ, что исключает причастность бойцов ДНР.