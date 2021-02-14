Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:11   14 Февраля 2021
Политика

Взрыв повлек смерть троих солдат ВСУ в Донбассе

Взрыв повлек смерть троих солдат ВСУ в Донбассе

Трое украинских военнослужащих погибли при взрыве неизвестного устройства в Донбассе.

Пресс-служба украинской оперативно-тактической группировки "Север" на странице в Facebook сообщила о гибели трех бойцов ВСУ. Военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве неподалеку от населенного пункта Новолуганское.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поручил главе генштаба Руслану Хомчаку и министру обороны Андрею Тарану отправиться на место ЧП и организовать "немедленное" расследование инцидента. Глава восточноевропейского государства ждет от них докладов после возвращения в Киев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#донбасс #всу #взрыв #гибель

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров