Константин Ивлев женился на молодой избраннице

Знаменитый шеф-повар вновь связал себя узами брака и принимает поздравления от друзей и поклонников.

Знаменитый шеф-повар вновь связал себя узами брака и принимает поздравления от друзей и поклонников.

Новой супругой Константина Ивлева стала 28-летняя Лера Куденкова. О намерении шеф-повара жениться на молодой избраннице стало известно осенью минувшего года. Также Константин Ивлев заявил, что после официального бракосочетания он хочет заключить со своей возлюбленной церковный брак, то есть обвенчаться.

"Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всем поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем, ну и далее все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке...", — трогательно признался Ивлев в своих чувствах Лере Куденковой.

Знаменитый шеф-повар и его возлюбленная выбрали символичный день для заключения брака — 14 февраля. Пара расписалась в Москве, в Грибоедовском ЗАГСе. Невеста выбрала белое платье, расшитое бисером, а жених предпочел черный костюм.

Для Константина Ивлева этот брак стал вторым по счету, а Лера Куденкова выходит замуж впервые. Шеф-повар на протяжении 20 лет был женат на женщине по имени Мария. От первого брака у ведущего популярных кулинарных шоу есть двое детей — дочь Маруся и сын Матвей.