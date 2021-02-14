Более 22% жителей Каталонии пришли на парламентские выборы к середине дня

Явка на участках для голосования на региональных парламентских выборах в Каталонии составила 22,59% на 13:00 по местному времени. Об этом сообщили региональные власти.

Явка на участках для голосования на региональных парламентских выборах в Каталонии составила 22,59% на 13:00 по местному времени. Об этом сообщили региональные власти.

Пункты голосования открылись в 09:00 и будут работать до 20:00 по местному времени. Принять участие в волеизлиянии могут около 5,5 млн человек. Жители Каталонии должны выбрать 135 парламентариев автономного сообщества. Последние исследования общественного мнения показали, что сторонники и противники независимости региона имеют равные шансы на победу.

Власти Каталонии предприняли ряд мер для проведения голосования в период пандемии. Правительство призвало граждан приходить на участки в определенные временные интервалы, чтобы избежать скопление людей. Также избиратели должны соблюдать безопасную дистанцию и использовать защитные маски.