Новак указал на востребованность "Северного потока — 2" в Европе

Газопровод "Северный поток — 2" востребован у европейских стран, поэтому после завершения строительства не станет простаивать, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Газопровод "Северный поток — 2" востребован у европейских стран, поэтому после завершения строительства не станет простаивать, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Журналисты поинтересовались, есть ли риски, что Россия не сможет качать газ по трубопроводу "Северный поток — 2" из-за давления внешних сил. Новак считает, что газопровод заработает сразу после завершения строительства.

"В этом заинтересованы наши европейские партнеры", — отметил вице-премьер.

Новак также напомнил, что "Северный поток — 2" является законным проектом, который соответствует требованиям европейского законодательства.