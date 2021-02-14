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16:42   14 Февраля 2021
Политика

Новак указал на востребованность "Северного потока — 2" в Европе

Новак указал на востребованность "Северного потока — 2" в Европе

Газопровод "Северный поток — 2" востребован у европейских стран, поэтому после завершения строительства не станет простаивать, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Журналисты поинтересовались, есть ли риски, что Россия не сможет качать газ по трубопроводу "Северный поток — 2" из-за давления внешних сил. Новак считает, что газопровод заработает сразу после завершения строительства.

"В этом заинтересованы наши европейские партнеры", — отметил вице-премьер.

Новак также напомнил, что "Северный поток — 2" является законным проектом, который соответствует требованиям европейского законодательства.

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#россия #европа #новак #северный поток - 2

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