Погибшая на детской площадке в Колпино девочка была отличницей

Детский омбудсмен Анна Митянина сообщила, что всю информацию о погибшей в Колпино школьнице она получает от правоохранительных органов.

Детский омбудсмен Анна Митянина сообщила, что всю информацию о погибшей в Колпино школьнице она получает от правоохранительных органов.

Установлено, что семья 11-летней девочки характеризуется положительно.

«Девочка – отличница, на учете не состояла», — отмечают в аппарате Митяниной.

В настоящее время следователи ведут проверку по статье 110 части 2 УК РФ «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного».

В воскресенье на детской площадке в Колпинском районе прохожий нашел тело ребенка. Школьница ушла из квартиры без верхней одежды. После этого ее мать обратилась за помощью в полицию.