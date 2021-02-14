16:30 14 Февраля 2021Происшествия
Погибшая на детской площадке в Колпино девочка была отличницей
Детский омбудсмен Анна Митянина сообщила, что всю информацию о погибшей в Колпино школьнице она получает от правоохранительных органов.
Детский омбудсмен Анна Митянина сообщила, что всю информацию о погибшей в Колпино школьнице она получает от правоохранительных органов.
Установлено, что семья 11-летней девочки характеризуется положительно.
«Девочка – отличница, на учете не состояла», — отмечают в аппарате Митяниной.
В настоящее время следователи ведут проверку по статье 110 части 2 УК РФ «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного».
В воскресенье на детской площадке в Колпинском районе прохожий нашел тело ребенка. Школьница ушла из квартиры без верхней одежды. После этого ее мать обратилась за помощью в полицию.