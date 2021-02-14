Микробиолог рассказал, сколько времени уйдет на создание новой вакцины от COVID-19

Создание очередной вакцины для борьбы с новыми штаммами коронавирусной инфекции займет не меньше года.

Создание очередной вакцины для борьбы с новыми штаммами коронавирусной инфекции займет не меньше года.

По словам главы отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александра Бутенко, на сегодняшний день процесс разработки вакцины — это не короткий промежуток времени. Вакцина разрабатывается не менее 12 месяцев.

"Если говорить про существующие вакцины, разработка может занять по старой технологии около двух-трех месяцев, а затем — лабораторные исследования и испытания на людях... Создать вакцину на основе уже имеющейся платформы, если говорить о "Спутнике", технологически довольно быстрый процесс, все остальное займет много времени, не меньше года", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч заявил, что препараты от коронавируса могут со временем устареть из-за появления в мире новых штаммов COVID-19. По его словам, сейчас у разработчиков препаратов имеются инструменты для модернизации вакцин, но в будущем надо будет предпринять альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами.