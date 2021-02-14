Кардиолог рассказал, как снизить риск внезапной смерти

Гипертонией страдают не меньше 65–70% людей в той или иной степени, отметил Владимир Хорошев.

Контроль артериального давления, правильное питание и отказ от чрезмерного употребления алкоголя способны снизить риск внезапной смерти. Об этом рассказал военный врач, сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев в беседе с телеканалом «Звезда».

Многие россияне не подозревают о повышенном давлении, отметил эксперт. Он посоветовал следить за этим показателем не реже одного раза в неделю молодым людям, а россиянам среднего возраста — не реже одного раза в два-три дня.

«При этом условии можно избежать очень многих осложнений, в том числе аневризмы, инсультов, инфарктов миокарда», —отметил Хорошеев.

По словам врача, гипертонической болезнью страдают не меньше 65–70% людей в той или иной степени выраженности.

Сбалансированный здоровый рацион и режим питания позволят сохранять сердце здоровым на протяжении долгих лет, продолжил врач. Он обратил внимание, что фастфуд и перекусы «на ходу» в молодом возрасте не проходят для организма бесследно.

Также врач призвал употреблять алкоголь в умеренных количествах, чтобы предотвратить болезни сердца и преждевременную смерть.

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