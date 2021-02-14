Московская полиция проверит сообщение об избиении ребенка в кафе фастфуда

Москвич обратился в правоохранительные ораны после того, как на компанию его сына напали злоумышленники в ресторане быстрого питания.

Москвич обратился в правоохранительные ораны после того, как на компанию его сына напали злоумышленники в ресторане быстрого питания.

Местный житель пояснил, что его ребенок вместе с приятелями зашли в кафе на улице Воздвиженка, но охранник попросил их покинуть заведение. Когда те отказались выполнять его требования, к ним подошли неизвестные и стали угрожать, а после ударили одного из подростков, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

После жалобы стражи правопорядка приступили к проверке всех обстоятельств инцидента. В ходе следственных мероприятий будет принято решение о возбуждении дела.