Новак заявил о готовности «Северного потока—2» на 95%

Риск неиспользования газопровода исключен, добавил вице-премьер.

Газопровод «Северный поток —2» достроен уже более чем на 95%, заявил вице-премьер, экс-министр энергетики Александр Новак. Он уверен, что проект удаться полностью реализовать.

Новак добавил, что риск неиспользования газопровода исключен. Зампред правительства объяснил, что «в этом заинтересованы европейские партнеры и этот проект полностью соответствует европейскому законодательству».

«Мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны США, которые <...> затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен», — сказал Новак в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

По его словам, существует «конкурентная борьба со стороны американских партнеров», которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ (СПГ). Это нерыночные методы конкуренции, считает Новак.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе порта Усть-Луга в Ленобласти, а конечная — в районе Грайфсвальда. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства проекта. В начале зимы в Конгрессе и Сенате США приняли закон «Об оборонной политике», расширяющий возможности санкционного давления на другие страны и частные компании. Теперь Вашингтон может «законно» наказывать европейские предприятия за материальную поддержку российского газопровода.

Помимо Соединенных Штатов, СП-2 противятся страны Балтии, Польша и Украина. Варшава предлагает Берлину поставки норвежского газа по собственному газопроводу «Baltic Pipe». Киев же не желает терять прибыль от транзита российского газа в Европу.

Власти Германии неоднократно критиковали США за попытку установить «энергетическую диктатуру» в Европе, навязав странам ЕС покупку американского СПГ. Для Берлина этот вариант невыгоден — газ из США стоит дороже, чем российский газ, а его доставка в Европу танкерами загрязняет окружающую среду и противоречит экологической политике ФРГ.