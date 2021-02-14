Мужчина погиб под колесами поезда в Подмосковье

Полиция устанавливает все детали несчастного случая, который произошел с мужчиной на железной дороге в Московской области.

Полиция устанавливает все детали несчастного случая, который произошел с мужчиной на железной дороге в Московской области.

Житель столицы, переходивший ж/д пути, попал под пассажирский поезд, который направлялся из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Трагедия случилась в районе железнодорожной станции Купавна Горьковского направления, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО. На место происшествия оперативно прибыли полицейские. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.