Отобрать у Пенсионного фонда роль посредника предложили в Госдуме

Современная пенсионная система в России нуждается в реформировании, уверена член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя.

Современная пенсионная система в России нуждается в реформировании, уверена член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" депутат от КПРФ отметила, что деньги для пожилых людей сейчас распределяются через Пенсионный фонд, однако такой посредник совершенно не нужен пенсии следует начислять сразу из бюджета. Государство сможет сэкономить миллиарды рублей, которые сейчас тратятся на зарплаты сотрудников ПФР и обслуживание его деятельности.

Также Ганзя указала на слишком малые объемы накоплений, которые формируются с помощью страховых взносов. При высокой зарплате их стоило бы увеличить. По ее мнению, индивидуальный пенсионный капитал неэффективен, потому что, пока россияне будут трудиться, инфляция съест все их накопления.